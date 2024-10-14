Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan İstanbul Valisi'ne fotoğraflı yanıt

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kendisine "okul temizliği" konusunda verdiği cevaba yanıt verdi.

Şahan, okul temizleyen velilerin fotoğraflarını paylaştı ve "Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Şahan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valim Davut Gül,

Sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki, Milli eğitimimiz de belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır.

Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamaktır. Sizi bilgilendirmemiş olabilirler fakat bu fotoğraf, Şişli’de velilerin temizlik yaptığı bir okuldan…

Biz kamu hizmetinin nasıl verildiğini görmek için yurttaşımıza bakıyoruz. Yurttaş, devletin aynasıdır. Bu fotoğrafla gördüğümüz ise okulu temizlemek zorunda kalan velilerdir.

Takdirlerinize sunarız."

Sayın Valim @gul_davut ,



Sizden takdir beklerken sitem duymak bizi üzdü. Ben de seçilmiş bir kamu yöneticisi olarak belirtmek isterim ki; Milli Eğitimimiz de, Belediyelerimiz de devletin kurumlarıdır.

Hepimizin amacı evlatlarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini… pic.twitter.com/Pd1OCdCvch — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) October 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Şişli Belediye Başkanı Şahan, okullarda yaşanan kirliliğe dikkat çekmiş ve “Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık" demişti. Şahan, velilerin okul temizliği yaptığı fotoğraflar geldiğini belirtmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, ise Şahan'a yanıt vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim - göstermekteyim.

Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın “Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz.” şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim.

İstanbul’umuzda toplam 3.963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18.465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır.

Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler.

Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler.

Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler.

Ama 3.963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsade etmeyeceğiz."