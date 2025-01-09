Şişli Belediye Başkanı Şahan'dan 'SGK borcu' açıklaması: "Bakan Işıkhan'la el sıkıştım"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şahan, Şişli Belediyesi’nin SGK borcunun ödenmesine ilişkin yol haritasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduklarını açıkladı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE DEMOKRASİ VURGUSU

Şahan, "Sizlerin doğruyu söylemekten vazgeçmeyenler olmanız siyaset açısından, yerel yönetimler açısından, Türkiye'nin geleceği açısından ve gerçek demokrasi açısından çok önemli. Bunun için de sizlere tekrardan hem bir hem bir yurttaş hem bir siyasetçi olarak hem de bir belediye başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bu anlamda basın özgürlüğü ve demokrasi arasında ülkemizde bulunduğumuz durumun hepimiz farkındayız" dedi.

SGK BORCU AÇIKLAMASI

Şişli Belediyesi’nin SGK borçlarıyla ilgili Şahan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan bir randevu alarak konuyu görüştüklerini aktardı. Şahan, şunları söyledi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gidip SGK borcunun nasıl kapatacağımıza ilişkin bir yol haritasını bir çözüm yoluyla kendisine sundum. Ama burada kurumların birbiriyle konuşması gerekiyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şişli Belediyesi hatta Sarıyer Belediyesi. Çünkü Sarıyer’de Şişli’nin de ortak bir mülkiyetinin olduğu bir alanla ilgili konuştuk. Yetki bakanlıkta. El sıkıştık. Türkiye'de kurumların birlikte bir konuya çözüm üretme uyum kapasite sorunu var. Sadece Şişli'nin ve Sarıyer'in SGK borcunu kapatacak modelde bile dört beş kurumun senkronize uyum içinde çalışması gerekiyor ki bu işi çözelim. Ben sayın bakanımla bu işi konuştum. El sıkıştım.

"YOL HARİTASINI SUNDUK"

Bütün ön çalışmayı yaparak yani tüm ön çalışmayı üstlenerek de yol haritasında adım adım anlatarak da hem Bakanlığa, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hem Sayın Vali ile de bu işi konuştuk. Bu işi bir yere getirdik. Yani benim gördüğüm çözülüyor. Ha çözülmezse çıkar anlatırım. Yani böyle böyle yaptık. Şeffaf açık bir şey bu. Bakana bir yol haritası sunduk. Sayın Bakan'a. Sayın Bakan kabul etti. Teknik bütün altyapı çalışmasını biz yaptık. Bir taraftan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Şu anda iki bakanlık arasında konu. İşin açıkçası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dan randevu bekliyorum. Israrla randevu istiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Gelecek hafta inşallah bir görüşmeniz olacak. Eğer bu konuyu çözersem Şişli'nin SGK borcunu kapatmış oluyoruz."

"GEZİCİ KENT MARKET’E İLGİ ÇOK YOĞUN"

Başkan Şahan, Şişli’de 27 Aralık’ta hizmete giren Gezici Kent Market’e olan ilginin nasıl olduğuyla ilgili bir soruya ise ekonomik kriz ortamında hem Gezici Kent Market’e hem de kent lokantalarına ve Şişli Kent Kafelere yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Şahan,"Bu ekonomik kriz ortamında yurttaşı, özellikle kadını ve çocuğu güçlendirme sorumluluğumuz var bizim sosyal belediyecilik anlayışımızda. Bunların hepsi yurttaşı tam da bu kentte bu ekonomik krize ve çoklu krizler ortamında güçlendirecek politikalar. Kent lokantası açmak zorundayız. Evet burs vermek zorundayız. Evet kent market açmak zorundayız. Çünkü gerçek bir sorun. Bunu yurttaşın onurunu kırmadan yapmak zorundayız. Gelip uygun fiyata alabildiği kaliteli hizmeti alabildiği bir normu vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ’NİN KANAL İSTANBUL’U: "HAYAL ETTİKLERİ İŞİ YAPAMAYACAKLAR"

Şahan, Şişli’nin Kanal İstanbul’u olarak anılan ve ilçenin merkezinde rezerv yapı ilan edilen alana yapılmak istenen beton hançerle ilgili şunları söyledi:

"Şişli'nin Kanal İstanbul'u diye anlattığımız rezerv alanının sürecini çok sıkı takip ediyoruz. Sadece Şişli değil, İstanbul’un geleceğini ilgilendirecek bir iş o. Bu konuda çok sıkı, çok iyi teknik ve kendimizden emin yazışmaları bakanlık ile yaptık. Şişli Belediyesi'nin yazdığı; burada ruhsata aykırı bir imalat var, ben durdurdum. Sen de gereğini yap diye yazdığım yazının gereğini yaptı, ruhsatını iptal etti. Yani ne yaptı? Yeni tadilat ruhsatı verdi. Hem bir şehir plancısı olarak söyleyebilirim, hem de bir belediye başkanı olarak söyleyebilirim; rezerv alanda hayal ettikleri işi yapamayacaklar. Çünkü benim bir taraftan; bugün belediye başkanıyım, yarın belediye başkanı olmayabilirim ama ben şehir plancısıyım. Dolayısıyla benim bir meslek etiğim var ve benim bu kente bir şehir plancısı, belediye başkanı olarak borcum var. Ben orayı yaptırırsam, oraya hayal ettikleri gibi ilerlerse ben bir şehir plancısı olarak hayatıma devam edemem. Ve bir siyasetçi olarak da hiçbir şekilde kendimizi izah edemeyiz. Dolayısıyla bu konuda çok rahatım. Niye çok rahatım? Çünkü kendimden çok eminim. Rezerv alanda istedikleri işi yapamayacaklar."

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM İDDİALARINA YANIT

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili olarak ise Şahan, "Samimiyetle söylüyorum, gündemimde değil. Şimdi bu siyasiler ve bürokratlar üzerinde yaratılmak istenen bir anksiyetedir. Bir bürokrat olarak söyleyeyim, bu tip söylemler bürokraside bir imzayı üç gün geciktirir, bürokraside üç gün geciken bir imza hizmette altı ay gecikir. Esenyurt'a kayyum atandığının ertesi günü sabahın ilk saatlerinde ben kendi bürokratlarımla bunu toplantısını yaptım. ‘Herkes tam motivasyon. Biz buradayız ve artık sahamın gerçek sorunları var. Tam da bunun için daha hızlı hizmet üreteceğiz’ dedik. Dolayısıyla bunun yanıtını zaten verdiğimizi düşünüyoruz. Nasıl verdik? Yine Kent Lokantası açtık, kreş temeli attık, AKOM temeli attık, üç kreş temeli attık, kent kafelerimizi açtık, kent marketi açtık. Bu kayyum işlerine vereceğimiz yanıt hizmet olacak" dedi.