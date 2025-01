Şişli Belediye Başkanı Şahan, Esenyurt'ta: Bu meydanda oturan herkes, seçtiği başkanı bekliyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP’lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Cumhuriyet Meydanı’ndaki bugünkü nöbete CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, Esenyurt Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da katıldı.

"BU KONUYA BULUNDUĞUMUZ HER ZEMİNDE YANIT VERECEĞİZ"

Nöbette bir konuşma yapan Resul Emrah Şahan şunları söyledi:

"73 gündür bir konu var, o da şu; direniyoruz. 73 gündür Ahmet hocam Silivri'de. 73 gündür dile kolay İstanbul'un en büyük ilçesine, Cumhuriyet Halk Partili belediyeye kayyum atandı. Buradaki kayyum, Ahmet Hoca, Esenyurt konusu değildir. Artık bu konu Şişli'den Kadıköy'e Türkiye'nin bütün ilçelerinin, bütün siyasilerinin, belediye başkanlarının konusudur. Biz bu konuyu böyle alacağız. Bu konunun takipçisi olacağız. Bu konuya bulunduğumuz her zeminde, her koltukta, her icraatta yanıt vereceğiz.

"AK PARTİ SİYASETİNİN BU KENTE İHANETİNİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Çünkü Ahmet Hoca biliyoruz ki bir şeyi temsil ediyordu. O da şuydu. Esenyurt AK Parti siyasetinin, mevcut siyasal iktidarın aslında çok güzel bir örneğidir. Kafanızı kaldırıp şöyle bir baktığınızda görürsünüz. Esenyurt'taki AK Parti siyasetinin bu kente yaptığını, bu kentteki ihanetini görürsünüz. En güzel örneğini görürsünüz. Üstüne ne geldi? Ahmet Hocamız geldi. Ahmet Hoca neydi? Ahmet Hoca bu kentin geleceğini bilimle, liyakatle konuşan bir belediye başkanıydı. İşte buydu zaten dertleri, tam da dertleri bu. Bizimle de, sistemle olan dertleri bu. Ama biz ısrarla önümüzdeki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin yereldeki iktidarında gücün adaletine değil adaletin gücünü konuşan belediye başkanları olacağız. Biz artık iktidarız.

"BAKIN BU MEYDANDA OTURAN HERKES SEÇTİĞİ BAŞKANI BEKLİYOR"

Bu kayyumlara en güzel cevabı çalışarak vereceğiz. Bugün Esenyurt belediye binasının içine girdim. Soğuk duvarlarda gruplarımızla toplantı yaptık. Belediyenin içinden çıktım. Zaten yanıtı vermişiz. Kent lokantası vardı. Kent lokantasında sıra bekleyen Esenyurtlu yurttaşlarımızla selamlaştık. Ahmet Hoca'nın selamını yolladık. Bekliyorlar. Bakın bu meydanda oturan herkes bekliyor. Seçtiği başkanı bekliyor. Ben seçtim diyor. Hakkımı savunun diyor. Kendileri de buradalar. Meydandan yürüyerek geldik buraya. Ama çok rahat olun. Çok müsterih olun. Zalimin zulmü arttıkça sonu yakındır. Bitmiştir bu düzen artık. Biz bunu anlatacağız. Biz bunu savunacağız. Biz bulunduğumuz makamlardan, biz bulunduğumuz koltuklardan her birimiz Ahmet Özer olacağız, her birimiz bu adaletsizliği, bu hukuksuzluğa karşı bu ülkenin geleceğinde, demokratik Türkiye'de hukuku ve devleti için mücadele edeceğiz."