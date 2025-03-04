Şişli Belediye Başkanı Şahan: Gözaltılarla, soruşturmalarla bizleri yıldıramazsınız

Şişli Belediyesi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleşti. Toplantının açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Şahan, “Demokrasimizi en çok yıpratmış olan son zamanlarda adaletin adalet dağıtma işlevini kaybetme algısıdır. Siyasi yargılama süreçleridir. Yargı mekanizmasının aldığı siyasal kararlarla, gözaltılarla, soruşturmalarla ne bizleri ne de yol arkadaşlarımızı ne de bize inanan milyonları yıldıramazsınız, yıldıramayacaksınız” diye konuştu.

11 Şubat’ta aralarında başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de olduğu bir soruşturmada 10 CHP’linin tutuklandığını ve bunlardan birinin Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe olduğunu aktaran Şahan, şöyle konuştu:

“Kendisi sanatçıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda 6 yıl öğretmenlik yapmıştır. Bu devletin okullarında öğrenci yetiştirmiştir. Sinan arkadaşımız 11 Şubat’ta gözaltına alındı, bugün Silivri’de tutuklu. Çok net söylüyorum: Sinan Gökçe, eğer CHP’yle yürümeseydi, CHP sıralarında meclis üyesi seçilmeseydi, bugün tutuklu olmayacaktı. 8 aylık evladından ayrı kalmayacak; ailesinin yanında, işinin başında olacaktı. Bu operasyonlar: Cumhuriyet Halk Partimizin, bu toplumu ortak değerler etrafında birleştirme siyasetine yöneliktir. Meclislerimizde diri tuttuğumuz eşit yurttaşlık bağımıza yöneliktir.”

“TÜRKİYE İTTİFAKINA DÖNÜŞTÜRDÜK”

2019 yerel seçimlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘İstanbul İttifakı’ diyerek büyük bir kardeşlik hamlesi başlattığına ve milletin rızasını aldığına vurgu yapan Şahan, “2024 yılı yerel seçimlerinde de, hep birlikte bunu ‘Türkiye İttifakına’ dönüştürdük. Ülkemizi çatışmacı, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dilden uzak tutan siyasetin önünü açtık. İktidar yolculuğumuz tarihe geçecek bir yolculuktur. Demokrasimize, hukuk devletine ve halkın iradesine sahip çıkmanın yolculuğudur. Bu yolu Ekrem başkanla beraber yürümek, tüm taşlarına dikenlerine rağmen, onurdur, gururdur. Çünkü bu yürüyüş, her gün karşımıza çıkan sistemsizliğe, demokrasimizdeki daralmaya, siyasi kültürümüzdeki bozulmaya karşı bir vicdan yürüyüşüdür. İktidar yolculuğumuz tarihe geçecek bir yolculuktur” dedi.