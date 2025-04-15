Şişli Belediye Başkanı Şahan’dan yeni paylaşım

Tutuklanarak yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görev süresinin ilk 350 gününde hayata geçirilen projelere ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Dört mahallede açılan planlama ve dönüşüm ofisleriyle yurttaşların doğrudan sürece dahil edildiğini belirten Şahan, Mahmut Şevket Paşa, Yayla, Fulya ve Kuştepe mahallelerinde açılan “Yerinde Güçlü Planlama ve Dönüşüm Ofisleri”nin yurttaşla birlikte karar alma süreçlerinin hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Her mahallede bilgilendirme toplantıları, taleplerin toplanması, sorunların tespiti ve çözüm yollarının birlikte ele alındığını ifade eden Şahan, “İnsanımızı tüm süreçlere dahil ederek, ilk elden yurttaşlarımızla birlikte çalıştık” dedi.

Görevde bulunduğu sürede 150 projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Şahan, “Bu ay Merkez mahallemizde de açacak, daha çok yurttaşımızın sorununu çözmek için çalışmaları başlatacaktık. Özgür günlerde mutlaka açacağız” dedi.

Şahan, paylaşımını “Şişlililerin rehberliğinde Şişli’yi geleceğe taşıyacağız” ifadeleriyle sonlandırdı.