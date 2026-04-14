Şişli Belediyesi emekçileri kayyumun yıktığı masaya karşı eylemde

Metin YETİM

Seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasıyla yaşanan hak gaspına Şişli Belediyesi çalışanların yaşadığı hak gaspı da eklendi.

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen’de örgütlü belediye çalışanları toplu iş sözleşmesi masasının devrilmesine karşı bir araya geldi.

Belediye önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapan çalışanlar seçilmiş başkan Resul Emrah Şahan’ın yerine atanan kayyum yönetime seslenerek toplu iş sözleşmesi için çağrıda bulundu.

Belediye çalışanları adına konuşan Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hüsniye Arapoğlu toplu iş sözleşmesi için Aralık ayından beri yürüttükleri çalışmayı kayyum yönetimin masadan kalkarak tek taraflı olarak sonlandırdığını anlattı. Son toplantıda kayyum yönetiminin belediye çalışanlarının tüm sosyal haklarını yok sayarak masayı terk ettiğini ifade etti.

TİS EN TEMEL HAKKIMIZ

Tüm Bel-Sen 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gülseren Ceviz, Şişli Belediyesi’nde çalışan özel şirket personellerinin de kamu emekçileri ile aynı koşullarda olduğunu vurgulayarak aralarında EYT’li olup çalışmaya devam etmek isteyen personelin temizlik işlerinde çalıştırıldığını aktardı.

Çalışanların geçim sıkıntıları nedeniyle emekli olamadığının altını çizen Ceviz, özellikle şirket personeli üzerinde mobbing uygulandığını dile getirdi.

BirGün'e konuşan 37 yıllık bir kamu emekçisi 10 yıldır Şişli Belediyesi'nde çalıştığını söyleyerek sendikanın en önemli hak ve görevlerinin başında toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı geldiğini belirtti. Emekçi, grev ve toplu iş sözleşmesinin vazgeçilmez hakları olduğunu söyleyerek kazanana kadar eylemlerin süreceğini söyledi.