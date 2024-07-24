Şişli Belediyesi ilk kent lokantasını hizmete açtı

Şişli Belediyesi, ilçedeki ilk Kent Lokantası’nı açtı. Daha önce Gezici Kent Lokantası açılan ilçedeki ilk sabit Kent Lokantası, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yurttaşla buluşturuldu. Lokantanın ilk günkü menüsünde yayla çorbası, etli taze fasulye, pirinç pilavı ve meyve yer aldı. Günlük bin kişilik yemek kapasitesine sahip olan lokanta, hafta içi her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Şişli Belediyesi’nin 6 personelinin görev yapacağı kent lokantasının menüsü ve fiyatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantaları ile aynı, yani 40 lira olacak. Bugünkü açılışa katılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ikinci sabit Kent Lokantası’nı da hızla açacaklarını söyledi. Şahan, şunları dile getirdi:

“Çok da krizlerle mücadele ediyoruz hep beraber. Bu çoklu krizlerin içerisinde yurttaşlarımızın yoksulluk, ulaşım, kentsel dönüşüm, ekonomik sorunlar var, gençlerin, kadınların sorunları var. Yerel yönetimlerin bu dönemde artık üzerine düşen görev, aslında mevcut siyasal iktidarın pek çok alanda yurttaşı zayıflattığı, kent yaşını da zayıflattığı alanlarda daha dirençli hâle dönüştürmek için çözümünü üretmek. Kent Lokantası da bunun en güzel örneklerinden biri. Keşke Kent Lokantaları açmak zorunda kalmasaydık. Keşke bu kentte yoksullukla mücadele için bu kadar uğraşan yerel yönetimler olmak zorunda kalmasaydık.”