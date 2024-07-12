Şişli Belediyesi işçilerinden 'ücret' eylemi

DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube üyesi belediye işçileri, aylık hakediş ücretlerinin düzenli ödenmesini talep ediyor. İşçiler, dün belediye önünde eylemdeydi.

Şişli Belediyesi’nin iştirak şirketi Kentyol Kent Hizmetleri AŞ’de çalışan DİSK’e bağlı Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) üyesi işçiler, bugün belediye önünde eylemdeydi.

Aylık hakediş ücretlerinin düzenli yatırılmasını talep eden işçiler, “Hak, emek, alın teri parçalanarak ödenmez, aylık hakediş ücretlerimizi zamanında yatırın” pankartı açtı.

“İŞÇİLER SEFALETE SÜRÜKLENİYOR”

DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşanan ağır ekonomik krize dikkat çekilerek, “Krizin sorumluluğu biz emekçilerin sırtına yükleniyor” denildi.

Açıklamada ayrıca, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ‘kurucu başkanı’ olduğu İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Mayıs 2024 araştırmasına dikkat çekildi.

Araştırmaya atıfla, İstanbul’da yaşama maliyetinin aylık 61 bin 523 lira olduğunu belirten DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, “Böyle bir ortamda hakkı ödenmeyen işçiler sefalete sürüklenmektedir. Şişli Belediyesi emekçi ve çalışanları olarak geçinemiyoruz” dedi.

“MAAŞLAR AYLARDIR EKSİK ÖDENİYOR”

Ocak ayından bu yana maaşların eksik yatırıldığını, sorunun çözümü için ‘yapıcı ve uzlaşmacı’ bir tavır sergilendiklerini belirten DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, “Ama bugün geldiğimiz noktada belediye yönetimi, emekçinin alın terini, işçinin emeğini yani maaşlarımızı düzenli ödememekte ısrarcıdır” ifadelerini kullandı.

DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, yönetimin belediye borçlarını öne sürmesine tepki göstererek, “Belediyenin borcu biz işçilerin üstüne yıkılamaz! Siyasetçilerin borcu işçinin emeğinden kesilemez, sofrasından eksiltilemez!” dedi.

Açıklama, “Emeğimizin karşılığını eksiksiz alana kadar sesimizi meydanlarda haykırmaya devam edeceğiz” denilerek sonlandırıldı.

İşçilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanmakta ve bu ekonomik krizin sorumluluğu biz emekçilerin sırtına yüklenmektedir. Günden güne hayat pahalılığını ve yoksulluğu biz emekçiler ailelerimizle birlikle yaşıyoruz. İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı Mayıs 2024 araştırmasına göre İstanbul’da asgari yaşam maliyeti 61.523 TL’dir. Böyle bir ortamda hakkı ödenmeyen işçiler sefalete sürüklenmektedir. Şişli Belediyesi Emekçi ve Çalışanları olarak geçinemiyoruz! Belediye yönetiminin güncel ekonomik koşullardan bi-haber şekilde tavır alması kabul edilemez. Aylardır maaşlarımız eksik ödenmektedir. Buna rağmen biz şube yöneticileri ve emekçiler olarak Ocak ayından beri belediye yönetimine karşı maaşların düzenli ödenmesi ile ilgili olarak yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergilemiş ve bugüne kadar gereken yapıcı tavrı sonuna kadar göstermiş durumdayız.

Ama bugün geldiğimiz noktada belediye yönetimi, emekçinin alın terini, işçinin emeğini yani maaşlarımızı düzenli ödememekte ısrarcıdır! Unutmamak gerekir ki belediye yönetimi işçilerden her türlü fedakârlığı istediği zaman işçiler ve emekçiler üstüne düşeni yapmaktadır. Günün sonunda ise emeğimizin karşılığını almak istediğimizde yönetim tarafından bizlere söylenen belediyenin borcu olduğudur.

Belediyenin borcu biz işçilerin üstüne yıkılamaz! Siyasetçilerin borcu işçinin emeğinden kesilemez, sofrasından eksiltilemez!

Biz işçilerin ürettiği hizmetler üzerinden siyasette yer tutmaya çalışan yöneticiler, emekçilerin alın terinin karşılığı olarak hak ettiği ücretleri vermekten kaçınmaktadır. Borçların sorumlusu işçiler değildir!

İşçiler olarak geçim sıkıntısı ile boğuşurken, maaşlarımız eksik yatarken yöneticiler tarafından gözden çıkarılan yine biz işçileriz! Belediyenin bir kamu kurumu olduğu unutulup, keyfi baskı, tutanak tutma ve işten çıkarma tehdidi gibi baskılarla işçiler sindirilmeye çalışılmaktadır. Yöneticiler ve siyasiler unutmamalıdır ki biz işçiler gücümüzü alın teri dökerek ürettiğimiz hizmetlerden almaktayız!

Adil, eşit ve insan onuruna yakışır bir Türkiye ve Şişli için hizmet üretmeye devam edeceğiz ve emeğimizin karşılığını eksiksiz, tam alana kadar da sesimizi meydanlarda haykırmaya devam edeceğiz!

Tüm işçi sınıfına ve çalışan emekçi arkadaşlarımıza selam olsun.."