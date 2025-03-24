Şişli Belediyesi kayyumu görevine başladı: Başkan yardımcıları istifa etti

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil üç belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığını ve ve tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yerine, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyum olarak atandığını açıkladı.

Kayyum olarak atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi Başkanlığı makamına polisler eşliğinde geçti.

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından bu sabah saat 05.00’te yüzlerce polis binayı ablukaya aldı. Belediye çalışanları ve yurttaşlar dışarı çıkarıldı, binaya girişler engellendi.

CHP’li meclis üyeleri polis müdahalesine alkışlarla protesto ederek tepki gösterdi. Binadan çıkarılan bazı üyeler, grup odasında nöbet eylemi başlatarak içeride kalmaya devam etti.

Belediyeye çıkan tüm yollar kapatıldı. Darülaceze Caddesi’nin trafiğe kapatılmasıyla birlikte, çevrede bulunan özel hastaneler ile Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne erişimde büyük zorluk yaşandı.

Yurttaşlar uzun mesafeleri yürümek zorunda kaldı.

Saat 08.30’da mesaisine başlamak üzere gelen belediye personeli ise içeri alınmadı.

KAYYUM GÖREVİNE BAŞLADI

Kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır" denildi.

Sayın Cevdet ERTÜRKMEN, Şişli Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır. pic.twitter.com/r6TgRT8roe — Şişli Belediyesi (@sislibelediyesi) March 24, 2025

ÜST ÜSTE İSTİFALAR: “KAYYUMU KABUL ETMİYORUZ”

Şişli Belediyesi Başkan yardımcıları Fatma Özlem İzol ve Ozan Özgür Doğru kayyuma tepki olarak istifa ettiklerini açıkladı.

Ozan Özgür Doğru istifa mektubunda, 19 Mart sabahı belediyeye yönelik yapılan polis baskınlarının ardından halktan gelen büyük dayanışmanın bu kararı almasında etkili olduğunu vurguladı.

Doğru, şu ifadelere yer verdi:

“Şişli halkına bir teşekkür ve inandıkları demokratik Türkiye için bir istifa borçluyum. İstifamın nedeni; halkımızın yaşadığı gerçeklerin ve halkımızın seçme hakkının yok sayılmasıdır.”

Doğru, Şişli halkının kendisine verdiği görevin “kent ihanetine hizmet ettirilmesine” izin vermeyeceğini belirtti.

Av. Fatma Özlem İzol ise 31 Mart 2024 seçimlerinde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilen Resul Emrah Şahan’ın tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını “demokrasiye darbe” olarak değerlendirdi.

“Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışılığını, halkın iradesine atanmış kayyumu, zorbalığını kabul etmiyorum” diyen İzol, 17 Nisan 2024’ten bu yana yürüttüğü Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.