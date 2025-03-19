Şişli Belediyesi'nde olağanüstü toplantı

Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu acil gündemle bir araya geliyor.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu, bugün olağanüstü bir toplantı düzenleyecek.

Saat 16’da başlayacak olan toplantı, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve belediye binası önüne kurulacak ekrandan canlı olarak yayınlanacak.