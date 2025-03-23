Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gerekçesiyle 'geçici tedbir olarak' görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri gereğince Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

'Yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise görevlerinden uzaklaştırıldı.