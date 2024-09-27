Şişli Belediyesi, okullardaki temizlik sorununa karşı harekete geçti

Şişli Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından temizlik personelinin yetersizliği nedeniyle ortaya çıkan temizlik sorununa ilişkin harekete geçti.

Belediye Meclis kararıyla Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen ‘Okul Temizlik Şefliği’, talep edilmesi halinde ilçedeki tüm okullara temizlik hizmeti verecek.

Şişli Belediyesi, bugünden itibaren tüm okullara temizlik ve hijyen malzemesi sağlamaya da başladı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, okullardaki temizlik ile ilgili aksama yaşanmaması için belediye ekiplerinin hazır olduğunu belirterek, “Şişli'deki tüm okullarımıza, Temizlik Şefliğimizden talep edilmesi durumunda temizlik hizmeti desteği sağlamaya hazırız. Yine Şişli’deki tüm okullarımıza bugünden itibaren, temizlik malzemesi desteği de sağlamaya başladık” dedi.

OKUL TEMİZLİK ŞEFLİĞİ KURULDU

Şişli Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda ilçedeki okulların temizliğine destek sağlamak amacıyla ‘Okul Temizlik Şefliği’ birimi kuruldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Okul Temizlik Şefliği tarafından okulların temizliğinde aksaklık yaşanmaması adına özel ekipler oluşturuldu. Okullardan talep edilmesi halinde Temizlik Şefliği’ne bağlı ekipler, okullara temizlik hizmeti sağlayacak.

ŞAHAN: TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ‘Okul Temizlik Şefliği’nin kurulmasına ve okullara temizlik malzemesi desteği sağlanmasına ilişkin şunları söyledi:

“Okulların açılmasının üzerinden hayli zaman geçti. Buna rağmen, temizlik ve hijyen ortamının sağlanamamasına yönelik tartışmalar ne yazık ki devam ediyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren konu çocuklarımız ve gençlerimizse, yoklukta değil varlıkta eşitlenmeleri için gerekeni yapmaktan bir an dahi tereddüt etmedik. Bugün, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 1 Eylül’de Belediye Meclisi'nden aldığımız kararla 'Okul Temizlik Şefliği’mizi' kurduk.

Şişli'deki tüm okullarımıza, Temizlik Şefliğimizden talep edilmesi durumunda temizlik hizmeti desteği sağlamaya hazırız. Yine Şişli’deki tüm okullarımıza bugünden itibaren, hiç zaman kaybetmeden, temizlik malzemesi desteği de sağlamaya başladık. Konu evlatlarımız ise, hiçbir yurttaşımızın kaygılanmasına gerek yok. Kamu kurumuna emanet edilen her çocuğun karnı tok, sırtı pek olur. Biz bu bilinçle büyüdük, yetiştik. Bir belediye başkanı, bir baba, Cumhuriyetin yetiştirdiği bir yurttaş olarak en büyük hedefim; çocuklarımızın ve gençlerimizin mutluluğunu sağlamaktır.”