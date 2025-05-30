Şişli Belediyesi önünde kayyum yönetimine karşı eylem

HABER MERKEZİ

Tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine atanan kayyum yönetimine tepki sürüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (DİSK) Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel İş) üyeleri, Şişli Belediyesi önünde kayyum yönetimine karşı eylem düzenledi.

Saat 12.00 sıralarında bir araya gelen üyeler, "Beşiktaş işçisi yalnız değildir", "Yaşasın İzmir direnişimiz", "Kayyum gidecek, biz kalacağız" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atıldı.

İşçilerin, kayyum yönetimine karşı protesto gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, "Kayyumlar anti-demokratik bir yönetim biçimidir. Kayyumla halk iradesine ipotek koyulmuştur" denildi.

Kayyum yönetiminin toplu sözleşmelerde maaşları, sosyal hakları yatırması talep edilen açıklamada, "Kayyum ya da diğer belediye başkanları, hepsi birer patron. Zihniyetleri çok çalıştırıp az vermek. Hala maaşlarımızı yatırmadı. Geriye dönük maaşlarımızı yatırmadı. Sorduğumuzda sayın kayyum bey, bizimle görüşme talebinde bile bulunmuyor" ifadeleri kullanıldı.

Pazartesi günü kayyumun odasına gidileceği ve taleplerin iletileceği belirtilen açıklamada, "Sonraki gelişmeleri hep birlikte takip edip, direnişi büyütmek gerekiyorsa büyüteceğiz. Biz direnişten kaçmayız" sözlerine yer verildi.