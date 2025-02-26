Şişli Belediyesi sosyal yardımları 10 ayda 4,5 kat artırdı

Şişli Belediyesi, giderek büyüyen ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında zor durumda olan yurttaşlara yönelik sosyal yardımları 10 ayda 4,5 kat artırdı. Şişli Belediyesi, detaylı sosyal yardım verilerini de paylaştı.

“Esas meselemiz geçim derdine çözüm bulmak” diyen CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan “Zor zamanda insanımızın yanında olmak için sosyal yardımlarımızı 4.5 kat artırdık. Yurttaşımızın hakkı olanı sağladık, güçlü dayanışmayla daha birçok desteği ve hizmeti de sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şişli Belediyesi’ni sosyal yardım verileri şu şekilde:

-“Şişli Belediyesi, TÜİK rakamlarına göre yüzde 70’in üzerine çıkan gıda enflasyonu karşısında gezici ve sabit kent lokantaları açtı. Bu lokantalarda, 200 binin üzerinde yurttaş sağlıklı ve kaliteli besine uygun fiyatla ulaştı.

-Şişli Belediyesi, “Bir Öğün Bizden” gıda destek paketiyle 70 binin üzerinde öğünü çocuklara ulaştırdı.

-İktidarın “Emekli Yılı” ilan ettiği 2024’te açlık sınırının altında maaşa mahkum edilen emekliler de unutulmadı. İlçede yaşayan 5 bin emekliye, 5 bin liralık “Emekli Pazar Desteği” ödemesi yapıldı.

-İlk Bursum projesi kapsamında öğrencilere 15 bin TL’lik burs desteği verildi.

-Şişli’de yaşayan üniversitelilere bin TL tutarında ulaşım desteği verildi.

-Asgari ücretlinin, açlık sınırının altında maaşla hayatta kalmaya çalıştığı kriz ortamında harekete geçen Şişli Belediyesi, 3 ay boyunca aylık bin 500 liralık fatura desteğini hayata geçirdi. 7 bin yurttaşın ilk ödemesi Ocak ayında yapıldı.

-Aynı zamanda Şişli ve Anadolu’nun dört bir yanında, zorlu kış şartlarında eğitim gören 10 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine bot ve mont hediye edildi.

-Şişli’de yaşayan engelli yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için engelli çocuğu olan 500 anneye 5 bin TL’lik destek verildi.

-Tüm bu sosyal yardımların yanı sıra Şişli’de yaşamı kolaylaştırmak ve ulaşımı rahatlatmak için hayata geçirilen mekik servisleri 800 bin kez kullanılmasıyla dikkat çekmeye devam etti.”

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dana önce yaptığı bir konuşmasında Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli ilçelerinde yaşayanları hedef alarak, “Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” demişti.