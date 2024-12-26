Şişli Belediyesi’nden "Gezici Kent Market" projesi

Şişli Belediyesi, Gezici Kent Market’i yarın Şişlililerin hizmetine sokuyor.

Temel gıdadan hijyen malzemesine kadar birçok kaliteli ürün hesaplı fiyatlarla satılacak.

Şişli Belediyesi, içinde reyonları, alışveriş kasası, olacak şekilde bir kamyonu markete dönüştürdü. Farklı rotalarda Şişli’yi dolaşacak olan gezici marketin ilk durağı, Feriköy’deki Yay Meydanı olacak.

“Uygun fiyat kaliteli hizmet kent market” sloganıyla hizmete girecek olan kent Gezici Kent Marketin açılışını yarın (27 Aralık 2024) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yapacak.

Şahan, gezici market ile ilgili olarak, “Şişli’de her bir vatandaşımız en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşacak. ‘Kent Market’, bütçe dostu fiyatları ile yurttaşlarımızın tenceresi kaynasın diye açılıyor. Hiçbir kâr gözetmeksizin; en ucuz fiyata en kaliteli ürünü yurttaşlarımızın ayağına götürecek Gezici Kent Marketi hizmete alıyoruz” dedi.

HAFTA İÇİ HİZMET VERECEK

Gezici Kent Markette nohuttan fasulyeye, undan ayçiçek yağına, bulaşık deterjanından bebek bezine kadar ilk etapta 40 ürün satışa çıkıyor.

Ürünler, en hesaplı zincir marketlerden bile daha uygun fiyatlı olacak.

Şişli Belediyesi’nin gezici kent marketi hafta içi 08.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek ve alışverişlerde sadece kredi kartı geçerli olacak.