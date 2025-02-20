Şişli Belediyesi’nin Kış Destek Paketi’ne 10 binden fazla yurttaş başvurdu

CHP’li Şişli Belediyesi’nin geçim zorluğu yaşayan vatandaşlara yönelik başlattığı 3 aylık fatura desteğinin yanı sıra, bot, mont, battaniye, gıda ile konutlarda bakım ve tamirat desteğini içeren ‘Kış Destek Paketi’ne 10 binin üzerinde yurttaş başvurdu. Destekler, Şişli’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “Biz, sokağın, pazarın, yurttaşın gerçek gündemini görüyoruz. Bu dayanışma ruhu Şişli’de artarak devam edecek. Kara kışta, Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında olacak” dedi.

3 AY BOYUNCA BİN 500 LİRA FATURA DESTEĞİ

Şişli'de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı Kış Destek Paketine, 24 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında, 10 binden fazla başvuru gerçekleşti.

Kış destek paketi kapsamında ocak, şubat ve mart olmak üzere, aylık 1.500 liralık fatura desteği yer alırken; hane bazlı olarak verilen yardımdan yararlanabilmek için hane gelirinin asgari yaşam düzeyinin altında olması ve hane dışında başka bir ev ya da 15 yaş altı araç bulunmaması gibi bazı kriterler arandı. Fatura desteği ödemeleri, IBAN üzerinden veya T.C. kimlik numarasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmasına başlandı.

BATTANİYE VE GIDA DESTEĞİ

Fatura desteğinin yanı sıra, kışın zorlu şartlarına karşı ek bir yardım olarak Şişli Belediyesi Sosyal İnceleme Komisyonu tarafından tespit edilen ailelere gıda ve battaniye desteği sağlandı.

ÖĞRENCİLERE BOT VE MONT DESTEĞİ

Şişli Belediyesi, ayrıca ilçedeki devlet okullarına giden ihtiyaç sahibi ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik de kışlık bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi.

“KARA KIŞTA ŞİŞLİ BELEDİYESİ, ŞİŞLİLİLERİN YANINDA”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Şişli’de dayanışma ruhunun artarak devam edeceğini söyledi. Şahan, “Şişli’de, ‘Kara kışta, Şişli yanında’ kampanyasıyla vatandaşlarımıza pek çok alanda destek açıkladık. Bu desteğin içerisinde; fatura desteği, battaniye desteği, konutlarda basit tamir, tadilat, onarım desteği var. ⁠Çocuklarımıza bot ve mont desteği var. 10 bin yurttaşımız, şu anda bu desteklerden faydalanmaya başladı. Biz, sokağın, pazarın, yurttaşın gerçek gündeminin gerçekten bu krizler olduğunu görüyoruz. Yurttaşımızın yanındayız, yurttaşımızla dayanışarak bu süreçleri aşacağız. Bu dayanışma ruhu Şişli’de artarak devam edecek. Kara kışta, Şişli Belediyesi, Şişlililerin yanında.” ifadelerini kullandı.

KONUTLARDA BAKIM VE TADİLAT DESTEĞİ

Şişli Belediyesi, sadece maddi yardımlar ile sınırlı kalmayıp, kışın evlerinde basit tadilat ihtiyacı duyan ailelere de destek oluyor. Bu kapsamda, evlerde kalorifer peteği temizliğinden, cam ve kapı kenarlarına izolasyon yapımına kadar tadilat hizmeti veriliyor. Bu hizmetler, hem kış aylarında ısınma sorunlarını azaltmayı hem de vatandaşların yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

ŞİŞLİ’DEN ANADOLU’YA DAYANIŞMA KÖPRÜSÜ

Şişli Belediyesi Kış Desteği kapsamında, Anadolu’nun farklı bölgelerine de ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 binin üzerinde kışlık bot ve mont gönderdi.