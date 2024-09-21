Şişli'de 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.

Şişli'de Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda yanan binada hasar meydana geldi.