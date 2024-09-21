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Şişli'de 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın 9. katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Güncel
  • 21.09.2024 14:04
  • Giriş: 21.09.2024 14:04
  • Güncelleme: 21.09.2024 15:24
Kaynak: AA
Şişli'de 10 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

İstanbul'da 10 katlı plazanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.

Şişli'de Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde yer alan plazanın 9'uncu katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayda yanan binada hasar meydana geldi.

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