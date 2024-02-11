Şişli'de 2 grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayıran polislere mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı.
Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı.
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Arbede sırasında bir polis memuru hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Tartışma sırasında polise mukavemet gösteren 3 kişi gözaltına alındı.
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