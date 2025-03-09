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Şişli'de 3 günlük eylem yasağı

İstanbul Şişli'de 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklandı.

Güncel
  • 09.03.2025 07:30
  • Giriş: 09.03.2025 07:30
  • Güncelleme: 09.03.2025 07:39
Kaynak: İHA
Şişli'de 3 günlük eylem yasağı
Fotoğraf: Gazete Duvar

Şişli Kaymakamlığı, 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyurdu.

Kaymakamlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Çeşitli marjinal grupların, sosyal medya mecralarında organize olarak Şişli İlçesi’nde izinsiz gösteri düzenleyeceğine dair hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Şehrimizin ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmaya yönelik organize olmaya çalışan bu grupların izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyecektir.

Bu kapsamda Şişli İlçemizde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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