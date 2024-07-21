Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 13:23
  • Giriş: 21.07.2024 13:23
  • Güncelleme: 21.07.2024 13:24
Kaynak: AA
Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Şişli'de 4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Teşvikiye Mahallesi Kıvanç Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BirGün'e Abone Ol