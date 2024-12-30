Şişli'de 'Asgari Yaşama Hayır' eylemine polis müdahalesi

Şişli Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin “Asgari Yaşama Hayır” bildirileri dağıtmasına polis engel olmaya çalıştı.

Engellemelere rağmen yürüyüş gerçekleştiren grup, tüm yurttaşları mücadelelerine destek için alanlara devet etti.

Bildiri dağıtımında, “Bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkûm edenlere karşı örgütlenmeye çağırıyoruz. Yeni yılda umut ve mücadele doluyuz" ifadelerine yer verildi.