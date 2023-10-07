Şişli'de AVM'den hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Şişli'de iki iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen M.Z'nin 7 bin 700 liralık eşofman çaldığı tespit edildi.
Ekipler kısa sürede şüpheliyi çaldığı malzemelerle yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin mayısta ilçedeki başka bir alışveriş merkezinden 3 bin 747 liralık ürün çaldığı belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.