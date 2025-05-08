Şişli'de Bahar Aksu'nun katledilmesine ilişkin 4 kişi adliyede

Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, boşandığı erkek ve bir arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin ardından kaçarken yakalanan boşandığı Rüstem Elibol (37) ile arkadaşı S.S'nin (35) yanı sıra aynı araçta bulunan S.Y. (33) ve A.B (44), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BAHAR AKSU NASIL KATLEDİLDİ?

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, 5 Mayıs'ta boşandığı erkek Rüstem Elibol ve onun arkadaşı S.S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan S.S'nin yanı sıra yanında bulunan S.Y. ile A.B. Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada şüpheli Rüstem Elibol'un bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem Elibol ile S.S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktararak, kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile şüpheli Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.