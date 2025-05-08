Şişli'de Bahar Aksu'nun vahşice katledilmesi: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu'nun, boşandığı erkek ve 3 arkadaşı tarafından zorla araca bindirilmek istendiği sırada silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bahar Aksu'nun (34), 5 Mayıs'ta silahla ateş edilmesi sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cinayetin ardından kaçarken yakalanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rüstem Elibol (37) ile arkadaşı Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B'nin (44) İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa çıkarılan 4 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, 4 kişinin tutuklanmalarına karar verdi.

RÜSTEM ELİBOL SUSMA HAKKINI KULLANDI

Öte yandan Rüstem Elibol'un polisteki işlemleri sırasında resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı belirtildi.

Diğer kişilerin ise İstanbul’a gezme amaçlı geldiklerini, Rüstem Elibol'un Bahar Aksu'yu öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettikleri ifade edildi.

KAÇIRILMAMAK İÇİN DİRENMİŞTİ

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadesi alınan Semih Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada Rüstem Elibol'un bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü ifade etmişti.

Semih Y, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem Elibol ile Samet S'nin araçtan indiğini, zorla araca bindirmeye çalıştıkları kadını, direnmesi üzerine arkadaşının tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.