Şişli'de 'barınma hakkı' eylemi: Kendi evimizde işgalci muamelesi görüyoruz

İstanbul Şişli'de Mahmut Şevket Paşa Mahallesi sakinleri mahallelerini kuşatan rant baskılarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Sağlıklı bir yapıda barınma hakkı isteyen mahalle sakinleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan çözüm bekliyor.

İstanbul Şişli'deki Mahmut Şevket Paşa Mahallesi sakinleri barınma ve mülkiyet haklarının görmezden gelindiğini belirterek basın açıklamasında bulundu. 'Kendi evimizde işgalci muamelesi görüyürüz' diyen mahalle halkı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Sevgi Aydın, Mahmut Şevket Paşa Mahalle Mülkiyet ve İmar Komisyonu adına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere mahallemiz İstanbul’da merkezi bir konumda bulunuyor. Mahallemizi kuşatan rant baskısıyla birlikte uzun yıllardır hak sahibi olduğumuz mahallemizde güvencesiz ve sağlıksız barınma koşullarında yaşamaya mahkum edildik. Hepimizin gelecek kaygısı ve belirsizlik içinde yaşamaya devam etmesi kabul edilebilir bir durum değil.

Kendi evlerimizde işgalci muamelesi görülmekten sıkıldık. Biz evlerimizi kendi imkan ve olanaklarımızla yaptık ve hakkımız olanı istiyoruz.. Yıllar içinde merkezi ve yerel yönetimler mahallemizin sağlıksız yapılaşmasına göz yummuş ve sağladığı kentsel hizmetlerin bedelini vatandaşlardan almıştır. Tüm bu süreçlerden sonra bile Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yaşayan bizlerin sağlıklı bir yapıda barınma ve

mülkiyet hakkı siyasiler tarafından sürekli görmezden gelinmiş ve bir çözüm üretilmemiştir. Çözüm istiyoruz

M.Ş.Paşa sakinlerine İki ay önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tapu alım tebligatları gönderilmiş Bakanlıkca gönderilen tebligatlarda belirlenen bedeller M2 ‘si 18 /20 bin TL arasında değişen fiyatlar belirlenmiştir.

Ortaya çıkan tablo göstermiştir ki fiyatlar halkımızın ödeyebileceği miktarlar değil. Hele ki yaşadığımız ekonomik kriz ortamında bizlere sunulan yüksek rakamlar ödememiz mümkün değil.. Komşularımızın ekonomik durumlarına baktığımızda, çoğunluğun emekli ve gelir düzeyleri düşük insanlar..Bu zorlu durum karşısında yetkilileri daha adil davranmaya davet ediyoruz.

Tebligatların gelmesiyle birlikte Şişli Belediye Başkanımız sürece dahil olmuş belediyenin katkılarıyla mahallemizde toplantı düzenleyerek bir dizi kararlar aldık. Hızlı bir şekilde kurulan komisyonla birlikte Komşularımızı konuyla ilgili duyurular yapmaya başladık. Mahallemizde imza kampanyası başlatarak 3 gün içinde 6 bin civarında dilekçe topladık. Bu dilekçeler M.Ş.P Mülkiyet ve İmar Komisyonu tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim

edecektir.

Şişli Belediyesi ve Meclisi’ne tapuların alımı konusunda yanımızda olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. M.Ş.P Mülkiyet ve İmar Komisyonu yaptığımız çalışmalar neticesinde Bakanlık tarafından belirlenen ve 3 aylık süre içinde ödenmesi gereken meblağların ödenmesinin mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebepten taleplerimizi iki başlıkta özetleyebiliriz.

1- m2 üzerinden belirlenmiş bu meblağın ödenebilecek bir bedele çekilmesini talep ediyoruz. Bu mümkündür. Yeter ki var olan kanunlar yurttaşların lehine kullanılabilsin.

2- Tapu alım tebligatı gönderilen arazilerin Şişli Belediyesi’ne tahsis edilmesini kentsel dönüşümle alakalı planlamanında Şişli Belediyesince yapılacağından arazilerin Belediyeye devrini tarafınızdan talep ediyoruz. Kanunen mümkün olan bu hakkın yeni mağduriyetler neden olmaması adına yurttaşlarımızın

endişelerini ortadan kaldırmak için talebimizin yetkililerce değerlendirilmesini

talep ediyoruz

Tebligatları gelen komşularımızın süresi 15 Temmuz’da sona erecek. Zaman daralıyor hem zaman hem de ödeyememe korkusu nedeniyle tedirginiz. Bizler, bir an önce bakanlıkla görüşmek konuyu müzakere edecek kanalların oluşturulmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili Bakanlıktan daha önce randevu talep edilmiş, fakat bugüne kadar geri dönüş olmamıştır. Buradan bakanlığımıza sesleniyoruz: Sesimizi

duyun. Çağrımıza kulak verin."



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