Şişli'de bir kadın, kayınvalidesi tarafından öldürüldü

İstanbul'da bir kadın, kayınvalidesi tarafından silahla öldürüldü.

Şişli'nin Kurtuluş Caddesi'ndeki bir apartmanda B.Ç, kayınvalidesi M.K. tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan B.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli kayınvalide M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.