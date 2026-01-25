Şişli'de bir kadının cansız bedeni çöp konteynerinde bulunmuştu: 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de çöp konteyneri içerisinde bir kadının cansız bedeni parçalanmış halde bulundu.

Olayla ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Şişli'de kağıt toplayan kişi tarafından bir kadının cansız bedeninin parçalanmış halde bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tanık Ö.S. olayın yaşandığı sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada çöp konteyneri önünde valizle bekleyen sakallı 2 kişiyi gördüğünü, bu kişilerden birini tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bu arada ekipler, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra inşaat işçisi Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile E.K'nin (58) kimliğini tespit etti.

Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K. Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Çalışmaların devamında E.K. de gözaltına alındı.

D.A.U.T. polise, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi bulunduğunu, aralarında çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra arkadaşı G.A.K'nin yardımıyla cansız bedeni taksiyle Şişli'ye getirdiklerini anlattı.

Öte yandan, şüphelilerin cansız bedeni valizle taşıma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin valizle sokaklardan geçmesi ve çöp konteynerine poşet attıkları görülüyor.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta saat 20.00 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir cansız beden bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlatmıştı. İncelemeler sırasında cansız bedenin parçalanmış halde olduğu ve bir kadına ait olduğu belirlenmişti.

KAĞIT TOPLARKEN FARK ETTİ

Mahallede kağıt toplayan bir kişi Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cansız bedeni fark eetmişti. Polis merkezine giden kişi durumu bildirerek, ekiplerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede önlem alarak detaylı inceleme başlatmıştı. Ekipler, konteynerde ve çevresinde delil araştırması yapmıştı.

ŞÜPHELİLERİN TAŞIDIĞI VALİZ BULUNARAK İNCELENDİ

Polisin yaptığı incelemeler sırasında kadının başı ve kesilen uzuvlarına ulaşılamazken, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatılmıştı.

Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi'nde bulunarak incelenmişti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucunda; kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu belirlenmişti.