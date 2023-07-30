Şişli'de çelik halat bariyerlerine çarpan otomobil takla attı
ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çelik halat bariyerlerine saplandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrilirken, otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, 20:30 sıralarında Hasret Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy istikametinde ilerleyen 34 FAK 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çelik halat bariyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attıktan sonra tesr şekilde durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.