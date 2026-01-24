Şişli'de çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Şişli'de çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Bulunan cesedin başının olmadığı bildirildi.

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde ceset olduğunu görmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çöp konteynerinin bulunduğu sokağı şerit çekerek giriş ve çıkışlara kapattı.

Yapılan incelemede, bir kadına ait olduğu tespit edilen cesedin başı olmadığı belirlendi.

Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.