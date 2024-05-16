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Şişli'de depoda yangın

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde 7 katlı bir binanın zemin katındaki depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Güncel
  • 16.05.2024 12:36
  • Giriş: 16.05.2024 12:36
  • Güncelleme: 16.05.2024 13:00
Kaynak: DHA-AA
Şişli'de depoda yangın
Fotoğraf: DHA

İstanbul Şişli'de bir binanın bodrum katındaki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Gürsel Sokak'taki 7 katlı binanın bodrum katında film ekipmanlarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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