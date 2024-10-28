Şişli'de doktora saldıran hasta yakını tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir hastanede görevli doktora saldıran hasta yakını tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olay, 25 Ekim'de meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Şişli'de bir hastanede "Beyaz Kod" butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şüphelinın, görevli doktora hakaret ettiği ve banko arkasına bulunan doktorun üzerine doğru atladığı tespit edildi. Şüpheli polis ekiplerince olay yerinde yakalandı.

İncelemelerde; şüpheli şahsın aynı hastanede tedavi altında olan kayınpederinin, doktor tarafından olay günü ameliyat edileceği öğrenilirken, hastayla ilgili kontroller sonucu da ameliyatın bir sonraki güne ertelendiği gerekçesiyle doktor ve hasta yakınları arasında tartışma çıktığı belirlendi. Tartışma sonucunda saldırganın olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Saldırgan "Kasten Yaralama" ve "Tehdit-Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.