Şişli'de doktora şiddet: Saldırgan hakkında tutuklama talebi

Şişli’de bir aile hekimine yumruklu saldırı gerçekleştirilen şahıs gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren şahıs, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şişli'de dün gerçekleşen olayda bir kadın hasta, çeşitli şikayetlerle Paşa Mahallesi’nde bulunan Şişli 16 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne başvurdu. Dr. Ahmet Özdemir, hastayla ilgilendi ve gerekli işlemleri yaptı. Hasta daha sonra odadan ayrıldı.

Ancak bir süre sonra Dr. Özdemir’in odasına kadının oğlu olduğunu söyleyen Lütfü Koray C. adlı şahıs girdi. Şahıs, “annesiyle yeterince ilgilenmediği” bahanesiyle Dr. Özdemir’e yumruk attı. Özdemir yüzünden yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Lütfü Koray C., ifadesinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Lütfü Koray C., tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.