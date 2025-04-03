Şişli'de eğlence mekanına silahlı saldırı

İstanbul Şişli’de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, iddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından dışarı çıkan kimliği belirsiz kişiler iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından şüpheliler plakası alınamayan bir otomobille kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i ambulansla, diğeri taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı eğlence mekanında olan vatandaşlar, kontrollü şekilde dışarı çıkartıldı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda kovan tespit etti. Suç unsuru atılabileceği düşünülerek çevredeki çöp konteynerlerde de arama yapıldı.

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.