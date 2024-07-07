Şişli'de epilepsi nöbeti geçiren kişi motosikletten düşerek yaralandı
Kaynak: AA
Şişli'de, başkasının kullandığı motosiklette epilepsi nöbeti geçirerek yola düşen kişi, başından yaralandı.
Barbaros Bulvarı'nda, motosiklette sürücünün arkasında seyahat eden Mehmet Ş. epilepsi nöbeti geçirdi.
Motosikletten düşüp başını yere çarpan Mehmet Ş, bu sırada durağa yanaşan 34 HO 4001 plakalı İETT otobüsünün yan tarafında durabildi.
Yolcuların uyardığı şoför, otobüsü hemen durdurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet Ş. hastaneye kaldırıldı.
Motosikletin sürücüsü Emrah Akman, basın mensuplarına, arkasında oturan arkadaşının yolda epilepsi nöbeti geçirdiğini söyledi.