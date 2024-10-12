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Şişli'de evli olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Şişli'de tartıştığı evli olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Güncel
  • 12.10.2024 23:36
  • Giriş: 12.10.2024 23:36
  • Güncelleme: 12.10.2024 23:48
Kaynak: AA
Şişli'de evli olduğu kadını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
AA

İstanbul Şişli'de Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta dün evli olduğu kadın Gülcan U'yu aralarında çıkan tartışma sırasında silahla öldüren Yılmaz U. polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığındaki ifadesi sonrası hakimliğe çıkarılan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Şişli'de yaşayan Yılmaz U. tartıştığı evli olduğu kadın Gülcan U'yu silahla vurarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Gülcan U, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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