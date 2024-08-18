Şişli'de iki aracın hasar gördüğü yangının şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA
Şişli'de, iki aracın hasar gördüğü çöp konteyneri yangını şüphelisi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi'nde bir aracın kullanılmaz hale geldiği, diğerinde ise hasar oluştuğu çöp konteyneri yangınına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, görgü tanıkları ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin V.K. (61) olduğunu belirledi.
Polis, yakaladığı şüphelinin 4 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit etti.
Öte yandan yangının başlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, V.K'nin konteynerin başında beklemesi, ardından yangın çıkması daha sonra kaldırımda alevleri seyretmesi yer aldı.