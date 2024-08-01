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Şişli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de çalıştığı rezidans inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 01.08.2024 19:02
  • Giriş: 01.08.2024 19:02
  • Güncelleme: 01.08.2024 19:04
Kaynak: AA
Şişli'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
DHA

İstanbul Şişli'de Gülbahar Mahallesi Cemal Sahir Sokak'ta bir süre önce yıkılan alışveriş merkezinin yerine yapılan rezidans inşaatında çalışan B.Ç, beton kalıplarını sökerken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan B.Ç, sağlık personelinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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