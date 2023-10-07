Şişli'de iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kaynak: AA
Büyükdere Caddesi'ndeki 9 katlı iş merkezinin eksi 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina önünde önlem alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen bir kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş merkezinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.