Şişli'de kadın cesedi bulunmuştu: Kadınlar eyleme çağırıyor

Şişli'de çöp konteynerinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, cesedin bulunduğu yerde eyleme çağırdı.

  • 24.01.2026 23:57
  • Giriş: 24.01.2026 23:57
  • Güncelleme: 25.01.2026 00:04
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Şişli'de bir konteynerde kadın cesedinin bulunmasının ardından sosyal medya hesaplarından eylem çağrısı yaptı. Çağrıda "Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!" dendi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'in sosyal medyadan yaptıkları çağrı şöyle:

"Bugün Şişli Kuyulubağ sokaktaki çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu biliyoruz, katilleri tanıyoruz!

Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"

