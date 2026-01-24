Şişli'de kadın cesedi bulunmuştu: Kadınlar eyleme çağırıyor
Şişli'de çöp konteynerinde bir kadın cesedi bulunmuştu. Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, cesedin bulunduğu yerde eyleme çağırdı.
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Şişli'de bir konteynerde kadın cesedinin bulunmasının ardından sosyal medya hesaplarından eylem çağrısı yaptı. Çağrıda "Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!" dendi.
Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'in sosyal medyadan yaptıkları çağrı şöyle:
"Bugün Şişli Kuyulubağ sokaktaki çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu biliyoruz, katilleri tanıyoruz!
Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"
Bugün Şişli Kuyulubağ sokaktaki çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu biliyoruz, katilleri tanıyoruz!— Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler (@feminist_isyan) January 24, 2026
Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz! pic.twitter.com/wj9IAxbNng