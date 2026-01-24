Şişli'de kadın cesedi bulunmuştu: Kadınlar eyleme çağırıyor

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, Şişli'de bir konteynerde kadın cesedinin bulunmasının ardından sosyal medya hesaplarından eylem çağrısı yaptı. Çağrıda "Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!" dendi.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler'in sosyal medyadan yaptıkları çağrı şöyle:

"Bugün Şişli Kuyulubağ sokaktaki çöp kutusunda başı kesilmiş bir kadın bedeni bulundu. Bu cinayetin ardında erkek şiddeti olduğunu biliyoruz, katilleri tanıyoruz!

Yarın saat 16:00'da Osmanbey Pangaltı çıkışında buluşup cinayetin işlendiği Kuyulubağ Sokak’a yürüyoruz!"