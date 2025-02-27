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Şişli'de kadın cinayeti: İzzet Alver isimli erkek, sevgilisini öldürdü!

İstanbul'un Şişli ilçesinde İzzet Alver isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı sevgilisi S.G'yi sokakta silahla öldürdü. Alver, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Kadın
  • 27.02.2025 10:32
  • Giriş: 27.02.2025 10:32
  • Güncelleme: 27.02.2025 10:41
Kaynak: AA-DHA
Şişli'de kadın cinayeti: İzzet Alver isimli erkek, sevgilisini öldürdü!

İstanbul'da İzzet Alver (30) adlı şüpheli, sevgilisi S.G'yi sokak ortasında silahla öldürdü

Dolapdere Caddesi'nde şüpheli İzzet Alver isimli erkek, sokakta, henüz belirlenemeyen nedenle sevgilisi S.G'yi silahla vurdu.

Şüpheli İzzet Alver, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İzzet Alver'i hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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