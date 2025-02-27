Şişli'de kadın cinayeti: İzzet Alver isimli erkek, sevgilisini öldürdü!
İstanbul'un Şişli ilçesinde İzzet Alver isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı sevgilisi S.G'yi sokakta silahla öldürdü. Alver, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da İzzet Alver (30) adlı şüpheli, sevgilisi S.G'yi sokak ortasında silahla öldürdü
Dolapdere Caddesi'nde şüpheli İzzet Alver isimli erkek, sokakta, henüz belirlenemeyen nedenle sevgilisi S.G'yi silahla vurdu.
Şüpheli İzzet Alver, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
S.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İzzet Alver'i hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.