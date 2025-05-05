Şişli'de kadın cinayeti: Sokak ortasında katlettiler

İstanbul Şişli'de eski kocası ve beraberindeki iki erkek, 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalıştı. Arabaya binmemek için direnen genç kadın kaçmaya çalıştığı sırada tabancayla vurularak katledildi.

Ekol TV'nin ulaştığı görüntülerde genç kadının karşısına çıkan 2 kişinin kadını silah zoruyla ve darp ederek arabaya bindirmeye çalıştığı, ardından bir kişinin daha erkeklere yardım ettiği görülüyor.

Saldırganlarla mücadele eden Bahar Aksu daha sonra kaldırıma yönelerek kaçmaya çalıştığı sırada bir kişi tabancayla arkasından ateş ederek 34 yaşındaki kadını katletti.

Aksu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayete karışan 3 kişi de gözaltına alındı.