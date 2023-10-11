Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın kurtarıldı

Şişli'de kaldırımda oluşan çukura düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi Harman 1 Sokak'taki kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Bu sırada kaldırımda yürüyen Gülcan N, çukura düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Gülcan N, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımdaki çökmenin devam etmesi nedeniyle güvenlik tedbiri alan ekipler, sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.