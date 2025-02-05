Şişli'de kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

Şişli Belediyesi, bugün İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 350 personel ve 33 araç görev yapacak. Şişli’de toplam 837 sokak ve 77 caddede kullanılmak üzere 130 ton tuz stoklarda bulunduruluyor.

İstanbul’da meteoroloji tahminlerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırarak cuma sabahına kadar yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde devam etmesi bekleniyor. Şişli Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede hayatın aksamaması için önlemleri aldı.