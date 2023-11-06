Şişli'de kaza yapan panelvan minibüsün sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Şişli'de park halindeki kamyona çarpan panelvan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Vedat K. idaresindeki 34 FYK 228 plakalı panelvan minibüs, Piyalepaşa Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki kamyona çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Vedat K'yi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tamirci dükkanı sahibi Çetin Koçan, kazadan patlama gibi bir ses geldiğini belirterek, "Geldik, itfaiyeyi, ambulansı aradık. Ambulans geldikten sonra yaralıyı çıkardık" dedi.
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