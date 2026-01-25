Şişli'de konteynere atılan kadının cesedini bulan yurttaş konuştu

Şişli'de Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın cansız bedenini çöp konteynerinde bulan hurdacı Okan Çetinbaşlar, dün gece yaşananları anlattı. Çetinbaşlar, "Ben çöplere çıkıyorum, ek iş olarak hurda topluyorum. Dün akşam da yukarıdaki ve burada ki çöp konteynerlerine baktım. Burada bir şey bulamayınca aşağıdakine gittim. Çöpleri ayıklarken siyah bir torba buldun. Yırttığımda içinden çarşaf çıktı. Düğümlenmiş şekilde olan çarşafı açamadım. İçinde kıyafet, çamaşır var sandım, kaldırmaya çalıştım. Kaldıramayıp poşeti altına doğru yırtınca kan izlerini gördüm. Şoka girdim, elim ayağım boşaldı. Ne yapacağımı bilemedim. Ne olduğunu anlamak için dokundum. Sıcaklık hissedince içinde ceset mi var diye aklımdan geçirdim. Hayvan olsa kaldırabilirim diye düşündüm. Kaldıramadığım için ceset olduğunu anlayıp direk karakola gittim. Karakolun kapısındaki polise, 'Abi sanırım torbanın içinde ceset buldum' dedim. Olayı anlatınca memur arkadaş önce 'hayvan olabilir mi?' diye sordu. Sonra polis arkadaşlarla birlikte geri döndük. Onlara çıkarmalarında yardım ettim. İçini açtıklarında cansız bedene rastladık" dedi