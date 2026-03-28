Şişli'de metrobüste yangın: Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Perpa Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yolcular tahliye edildi.

  • Giriş: 28.03.2026 16:13
  • Güncelleme: 28.03.2026 16:42
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da Şişli Perpa Metrobüs Durağı'nda bir metrobüste yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

