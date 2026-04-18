Şişli'de metruk binada erkek cesedi bulundu
Şişli Gülbahar mahallesindeki bir metruk binada cansız erkek cesedi bulundu. İncelemeler sürüyor.
Kaynak: AA
Gülbahar Mahallesi Kaptan Sokak'taki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığı yönünde çevredeki vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.