Şişli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi | İmamoğlu: "Ne yaparsan yap karşında ben olacağım, yenileceksin"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, parti içindeki olağanüstü kurultayda yaptığı konuşmada, her çarşamba İstanbul’un farklı bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek mitinglerin ilki, kayyum atanan Şişli’de yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, büyük buluşmanın Şişli Belediyesi önünde saat 20.30’da başlayacağını duyurdu. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Milletimiz, iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Şişli’deyiz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı. Miting öncesinde Şişli Belediyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar, çeşitli noktalarından belediye binasına doğru yürüyüş yaparak alanda toplanmaya başladı.



CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingte şunları söyledi:

Erdoğan-DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu

"Buraya Şişli Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımızın mesajlarını okumaya geldim. Çok değerlimiz Mahir Polat'la konuştum az önce. Hepinize selamlarını iletti.

"ŞİŞLİ'DEN BU KAYYUMU BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ"

Resul Emrah Şahan şunları söylüyor: 'Silivri zindanından hepinize sesleniyorum. Mustafa Kemal Atatürk ilk kez Şişli'den yola çıkmıştı. Genel Başkanımız Samsun'da olacak. Hesap edemedikleri şey, hepimizin Mustafa Kemal olduğu gerçeğidir. Bu onurlu yürüyüşün kararlı bir neferi olmaya devam edeceğim. Benim tutsaklığı sadece bir detaydır. Asıl mesele, Ekrem İmamoğlu'ndan korkan bir avuç zavallıdır. Şişli'ye neden kayyum atadılar? Hizmet ettik dostlarım. Halkın olanı halka geri verdik. Şişli'den bu kayyumu birlikte göndereceğiz. İnanın, daha yeni başlıyoruz.'

İçerideki tüm canlarım çıkınca sevinebileceğim

Bugün tahliye edilen Mahir Polat'ın mesajını da sizlerle paylaşıyoruz: 'Bizi gururlandırdınız, onurlandırdınız. Ben bu topraklara her zaman borçlu hissederdim kendimi ama asıl şimdi başlamış onu hissettim. Çok teşekkür ediyorum. İçerideki tüm canlarım çıkınca sevinebileceğim. Var olun, iyi ki varsınız.'

"NE YAPARSAN YAP KARŞINDA İMAMOĞLU OLACAK"

Şimdi Ekrem Başkanımızın mesajını okuyorum: 'Türkiye Cumhuriyeti gücünü vatandaşın iradesinden alan bir millettir. Bir daha seçim kazanamacağını bilen bir avuç insan kendilerini devletin sahibi milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizler adalet istiyoruz. Bu millet adaletsizliğin acı faturalarını çok ödedi. Dalga dalga büyüyeceğiz. Çok yakında kazanacağız. Bu gerçeği en iyi bilen kişiye sesleniyorum. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsin. Üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsin. Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin. Ne yaparsan yap karşında Ekrem İmamoğlu olacak. Yenileceksin.'