Şişli'de motosikletli kapkaççılar yakalandı

ŞİŞLİ'de yürürken telefonla konuşanların cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan ve sevgili olduğu iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin cep telefonlarını çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de iki şüpheli yolda yürürken telefonla konuşanların cep telefonlarını yanlarına motosikletle yaklaşarak kapkaç yöntemiyle çaldı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheliler, yolda yürürken telefonla konuşanların yanına yaklaşıyor. Bir anda harekete geçen şüphelilerin, vatandaşın elindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalıp motosikletle kaçtığı görülüyor. Vatandaşların şaşkınlıkları da güvenlik kamera görüntülerine yansıyor.



Polis soruşturma sonucu kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Doğukan M. (22) ile sevgilisi olduğu iddia edilen Bahar S.'yi (27) gözaltına aldı. Şüphelilerden Doğukan M.'nin daha önce 14, Bahar S.'nin ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğukan M. ve Bahar S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)