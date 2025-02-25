Şişli'de "Nâzım Hikmet'i tanımak ve anlamak" söyleşisi düzenlenecek

Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleşen Nâzım söyleşilerinin Şubat konuşmacısı Nilay Özer olacak.

Şair ve akademisyen Nilay Özer, bu konuşmada Nâzım Hikmet’in başyapıtı "Memleketimden İnsan Manzaraları"nı gündelik hayat teorisi çerçevesinde ele alacak.

Yapıtın sunduğu imajlar, mekânlar ve nesneler üzerinden 1940’ların Türkiye'sine dair kesitler ortaya konulacak.

Şairin, gündelik olanı nasıl bir montaj tekniğiyle kurguladığı ve eleştirel bir bakışla inşa ettiği incelenecek. Metnin içindeki gündelik yaşam izleri, bireysel ve toplumsal hafızanın nasıl şekillendiğine vurgu yapacak.

Söyleşi, halka açık ve ücretsiz düzenlenecek.